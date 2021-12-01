Какие люди особенно склонны к развитию онкологии

Редкую наследственную мутацию гена, способствующую развитию онкологических заболеваний, выявили ученые из бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера, сообщает ФАН.

В ходе эксперимента внимание научных сотрудников было приковано к опухоли поджелудочной железы и другим типам онкологии на примере семьи, где у пятерых человек был диагностирован рак.

Медики установили, что на образование и рост раковых клеток оказывает влияние мутация гена RABL3, которая усиливает «движение» белка KRAS.

Американские специалисты выразили уверенность, что проведение подобного рода исследований в дальнейшем будет рекомендовано тем, в чьей семье выявлены случаи онкологических заболеваний.

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