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Какие люди особенно склонны к развитию онкологии?

, 17:37 22

Соответствующее исследование провели научные сотрудники бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера.

Фото : Sven Hoppe / www.globallookpress.com

Редкую наследственную мутацию гена, способствующую развитию онкологических заболеваний, выявили ученые из бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера, сообщает ФАН. В ходе эксперимента внимание научных сотрудников было приковано к опухоли поджелудочной железы и другим типам онкологии на примере семьи, где у пятерых человек был диагностирован рак.

Медики установили, что на образование и рост раковых клеток оказывает влияние мутация гена RABL3, которая усиливает «движение» белка KRAS. Американские специалисты выразили уверенность, что проведение подобного рода исследований в дальнейшем будет рекомендовано тем, в чьей семье выявлены случаи онкологических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уменьшить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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