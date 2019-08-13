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Украина объявила российского дипломата персоной нон грата

, 18:55 25

Сотрудник генконсульства РФ во Львове покинул территорию Незалежной.

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Фото, видео : lvov.mid.ru, Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com, Известия / Алексей Майшев

Служба безопасности Украины объявила сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата в стране. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство Незалежной, российский дипломат получал некие данные от жителя города, который был якобы завербован российскими спецслужбами еще 2014 году.

По информации агентства «Экономика сегодня», сотрудник российского генкольсульства покинул территорию Украины, а местный житель обвиняется в госизмене. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей, подразумевающей наказание до 15 лет тюремного заключения.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин прокомментировал произошедший случай. По его мнению, высылкой российского дипломата Киев старается поддерживать русофобские настроения в стране.

«Это, конечно же, скандал и попытка нас уколоть <.> У них есть американские и британские учителя, которые дали Украине основу, по которой необходимо работать с Россией. Кого-то отравили, куда-то вмешались», — цитирует депутата ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США.

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