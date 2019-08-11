В Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо выбрать такую стратегию, при которой Незалежная будет одинаково относится как США, так и к России.

«Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация на Украине только улучшалась», — цитирует Онищенко RT.

Нардеп также рекомендовал Зеленскому занимать «проукраинскую позицию», продвигающую интересы страны и его народа. Парламентарий верит, что только такое поведение поможет вывести Незалежную из неблагоприятной экономической ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский, по мнению украинских СМИ, получил «жесткий урок» от Путина и Меркель.