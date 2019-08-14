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  4. Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей

Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей

, 7:56 Эфирная новость 25

Компания заявила, что пользователи, чьи сообщения прослушивали подрядчики, выбрали опцию в приложении Messenger Facebook, разрешающую транскрибировать их голосовые чаты.

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Фото, видео : ТАСС / PA Wire/PA Images

Facebook — в центре нового скандала. Выяснилось, что руководство популярной соцсети платило подрядчикам за прослушку голосовых сообщений пользователей по всему миру, а это миллионы человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

К расшифровке записей корпорация Марка Цукерберга привлекла несколько сот компаний. В Facebook обвинений не стали отрицать. Более того, прослушивание закончилось всего неделю назад. Но велось якобы с согласия пользователей. Вот только о том, что делать это будут третьи лица, люди не догадывались — об этом Facebook не уведомлял.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Instagram и WhatsApp переименуют.

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