Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей

Facebook — в центре нового скандала. Выяснилось, что руководство популярной соцсети платило подрядчикам за прослушку голосовых сообщений пользователей по всему миру, а это миллионы человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

К расшифровке записей корпорация Марка Цукерберга привлекла несколько сот компаний. В Facebook обвинений не стали отрицать. Более того, прослушивание закончилось всего неделю назад. Но велось якобы с согласия пользователей. Вот только о том, что делать это будут третьи лица, люди не догадывались — об этом Facebook не уведомлял.

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