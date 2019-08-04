Instagram и WhatsApp переименуют

, 16:49 215

Соответствующие меры необходимы, чтобы указать принадлежность приложений.

Фото : ТАСС/Yui Mok

Популярные приложения WhatsApp и Instagram будут переименованы. В их названиях добавится уточнение «от Facebook». Об этом сообщает издание The Information.

Обновленные наименования будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих WhatsApp и Instagram. При этом на экранах смартфонов останутся прежние названия популярных интернет-сервисов.

Как отметил пресс-секретарь американской компании Берти Томсон, нововведения позволят указать на принадлежность приложений, что, по информации издания, даст возможность Facebook восстановить репутацию после скандала с утечкой конфиденциальных данных пользователей.

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала социальную сеть на пять миллиардов долларов за слив информации аналитической компании Cambridge Analytica.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Facebook обвинили в продаже данных пользователей.

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