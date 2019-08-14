Видео: «Квартал 95» впервые показал пародию на Владимира Зеленского

Украинская юмористическая студия «Квартал 95» впервые показала пародию на своего бывшего актера — а ныне президента страны — Владимира Зеленского. Премьера скетча прошла на сцене в Одессе — любительские кадры тут же стали хитом соцсетей.

Роль главы Незалежной исполнил, по всей видимости, один из участников «Квартала» Юрий Великий. Острых политических шуток в номере не было, он был посвящен типичному рабочему дню президента. В офисе Зеленского, надо сказать, премьеру оценили положительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского.