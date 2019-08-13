Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев в эфире YouTube-канала GolosTV.UA рассказал об опасной идеологии партии Владимира Зеленского. Либертарианство, которого придерживается фракция «Слуга народа», способствует превращению Незалежной в государство без социальных обязательств.
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По мнению политолога, такая идеология не приведет к тому, что государство будет социальным. Даниил Богатырев отметил, что основная масса инициатив, которые предлагаются соратниками Зеленского, направлены именно на это.
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Эксперт подчеркнул, что логичным дополнением всему этому является создание на Украине рынка земли.
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В заключении политолог выразил мнение, что подобное развитие не оценят граждане и через некоторое время рейтинг Владимира Зеленского ощутимо снизится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США.