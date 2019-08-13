Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев в эфире YouTube-канала GolosTV.UA рассказал об опасной идеологии партии Владимира Зеленского. Либертарианство, которого придерживается фракция «Слуга народа», способствует превращению Незалежной в государство без социальных обязательств.

« Определение „либертарианство“ применительно к идеологии партии Зеленского — это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство — это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет », — заявил Даниил Богатырев.

По мнению политолога, такая идеология не приведет к тому, что государство будет социальным. Даниил Богатырев отметил, что основная масса инициатив, которые предлагаются соратниками Зеленского, направлены именно на это.

« Мы уже слышали заявления о необходимости отмены бесплатного высшего образования, даже звучало, что и школьное должно быть переведено частично на платную основу. Дальше, по страховой медицине, то есть, по сути — платной, делались заявления тоже », — отметил Даниил Богатырев.

Эксперт подчеркнул, что логичным дополнением всему этому является создание на Украине рынка земли.

« В итоге мы получим государство без социальных обязательств, которому мы будем платить все те же большие налоги, в том числе и скрытые налоги, заложенные в коммуналку и так далее », — сказал Даниил Богатырев.

В заключении политолог выразил мнение, что подобное развитие не оценят граждане и через некоторое время рейтинг Владимира Зеленского ощутимо снизится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США.