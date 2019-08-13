  1. Пятый канал
  4. Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского — видео

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского — видео

, 11:02 Видео 74

По мнению Даниила Богатырева, она направлена на превращение Незалежной в государство без социальных обязательств.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Zuma, YouTube / GolosTV UA

Тема:
Украинский кризис 117

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев в эфире YouTube-канала GolosTV.UA рассказал об опасной идеологии партии Владимира Зеленского. Либертарианство, которого придерживается фракция «Слуга народа», способствует превращению Незалежной в государство без социальных обязательств.

«Определение „либертарианство“ применительно к идеологии партии Зеленского — это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство — это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — заявил Даниил Богатырев.

По мнению политолога, такая идеология не приведет к тому, что государство будет социальным. Даниил Богатырев отметил, что основная масса инициатив, которые предлагаются соратниками Зеленского, направлены именно на это.

«Мы уже слышали заявления о необходимости отмены бесплатного высшего образования, даже звучало, что и школьное должно быть переведено частично на платную основу. Дальше, по страховой медицине, то есть, по сути — платной, делались заявления тоже», — отметил Даниил Богатырев.

Эксперт подчеркнул, что логичным дополнением всему этому является создание на Украине рынка земли.

«В итоге мы получим государство без социальных обязательств, которому мы будем платить все те же большие налоги, в том числе и скрытые налоги, заложенные в коммуналку и так далее», — сказал Даниил Богатырев.

В заключении политолог выразил мнение, что подобное развитие не оценят граждане и через некоторое время рейтинг Владимира Зеленского ощутимо снизится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США.

Тема:
Украинский кризис 117
12 авг
Крымские власти обратятся в Москву с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках воды
12 авг
Видео: Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника
12 авг
Порошенко пришел на допрос в ГБР Украины с тремя детьми — видео, фото
12 авг
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика — видео
11 авг
В Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США
11 авг
Захарова посмеялась над планами Киева по закабалению ДНР и ЛНР
11 авг
Украине за любовь к Высоцкому предрекли исчезновение
11 авг
Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым
11 авг
Украинским снайперам разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса
11 авг
Украинские силовики обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +14°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

11:45
Национальное бедствие: Эпидемия кори на Украине разрослась до огромных масштабов
11:33
У звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова угнали машину в Петербурге
11:22
Саперы приступили к вывозу снарядов со свалки в Мурино
11:11
Что освящать на Медовый спас, чтобы не было отбоя от женихов и завелись деньги?
11:02
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского — видео
10:41
Непогода атакует: Европу бросает то в жар, то в холод

Сейчас читают

«Боже, нет!» Прозрачные пляжные шорты возмутили пользователей
Экстрасенс рассказала о причинах ссоры Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске
Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги