Хантсман: США не будут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе

Американский посол в России — Джон Хантсман — утверждает, что установка Соединенными штатами систем ракет средней и меньшей дальности в Европе не планируется. Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Посол США в РФ высказался также по поводу отмены, по инициативе Вашингтона, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По версии Джона Хантсмана, условия ДРСМД не соблюдались странами-участниками соглашения.
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По словам Джона Хантсмана, американское правительство по-прежнему стремится контролировать свое вооружение, так как это способствует безопасности самих Соединенных штатов и их союзников на мировой политической арене. Дипломат призывает не прекращать диалог России и США в вопросе ядерного вооружения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Reuters назвало вероятного нового посла США в России.