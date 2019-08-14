Хантсман: США не будут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе

Американский посол в России — Джон Хантсман — утверждает, что установка Соединенными штатами систем ракет средней и меньшей дальности в Европе не планируется. Об этом дипломат заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ракеты средней и меньшей дальности если и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе» , — утверждает Хантсман.

Посол США в РФ высказался также по поводу отмены, по инициативе Вашингтона, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По версии Джона Хантсмана, условия ДРСМД не соблюдались странами-участниками соглашения.

« США оставались единственной стороной, соблюдающей условия этого соглашения », — уверяет дипломат.

По словам Джона Хантсмана, американское правительство по-прежнему стремится контролировать свое вооружение, так как это способствует безопасности самих Соединенных штатов и их союзников на мировой политической арене. Дипломат призывает не прекращать диалог России и США в вопросе ядерного вооружения.

«Не думаю, что такие страны, как США и Россия — крупнейшие мировые ядерные державы, — должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог. Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями ради безопасности и процветания в мире », — заявил американский посол.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Reuters назвало вероятного нового посла США в России.