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Reuters назвало вероятного нового посла США в России

, 8:39 Видео

Стало известно, кого хочет видеть на дипломатическом посту президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Петров

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Стивена Бигана для назначения на пост нового посла Соединенных Штатов в России. Отмечается, что дипломат привнес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении. По данным агентства Reuters, именно он должен сменить Джона Хантсмана, который отправится в отставку в октябре, сообщает News.ru.

Известно, что кандидатура Стивена Бигана еще не прошла окончательное утверждение. Решение о назначении на дипломатический пост будет принято в ближайшее время.

Стивен Биган в 1984 году закончил мичиганский университет, где изучал русский язык и политологию. Одно время он работал в Ford Motor и приезжал в Россию по служебным делам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку.

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