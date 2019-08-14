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Армен Джигарханян находится в реанимации московской больницы

, 14:46 Эксклюзивное интервью 65

У 83-летнего актера обострилось давнее заболевание.

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Фото, видео : ТАСС / Дмитрий Серебряков, 5-tv.ru

Народный артист СССР Армен Джигарханян находится на отделении реанимации столичной больницы. Предварительно, у 83-летнего актера обострилось давнее заболевание.

Продюсер и актер Марк Рудиншейн сообщил, что горячо любимый актер находится в тяжелом состоянии.

«Все не так страшно. Обострение на фоне диабета. Четыре дня прокапают и вернут обратно», — подчеркнул продюсер, добавив, что в таком возрасте такое положение вещей со здоровьем вполне нормально.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Джигарханян впервые после продолжительной болезни появился в Московском драмтеатре, художественным руководителем которого он является, в начале августа, где провел собрание театральной труппы для обсуждения предстоящего сезона.

 

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