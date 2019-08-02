Джигарханян пришел в театр впервые после болезни

Артист и художественный руководитель Московского драматического театра — Армен Джигарханян — впервые после болезни провел собрание для актеров. Об этом сообщает Gazeta.ru.

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Знаменитый актер встретился с коллегами по цеху, чтобы обсудить предстоящий 24-й театральный сезон. На мероприятии было принято решение — Джигарханян не станет принимать участие в постановках, однако оставит за собой работу худрука театра.

В прошлом году актера госпитализировали несколько раз. Армен Джигарханян избегал общества, поэтому однажды его даже потеряли подчиненные — работники театра. Позже выяснилось — художественный руководитель не посещает рабочее место по причине прохождения интенсивной реабилитации после болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что таролог рассказала о состоянии здоровья Армена Джигарханяна.