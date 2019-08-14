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Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

, 16:45 Видео 48

Президент РФ провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.

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Фото, видео : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным в среду, 14 августа, обсудил вопросы потребительского кредитования, сообщается на сайте Кремля.

«Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе Центральный Банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде, по прогнозам, что будет в дальнейшем, — мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — сказал глава банка.

«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — ответил президент.

Костин также рассказал, что одним из наиболее динамично развивающихся секторов стало потребительское кредитование, но банк стал более тщательно проверять потенциальных заемщиков.

«Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам», — пояснил финансист.

Как передавал 5-tv.ru, с 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который предполагает предоставление перерыва в платежах в случаях потери работы, получении инвалидности, увеличении членов семьи или временной нетрудоспособности.

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