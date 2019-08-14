Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным в среду, 14 августа, обсудил вопросы потребительского кредитования, сообщается на сайте Кремля.

« Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе Центральный Банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде, по прогнозам, что будет в дальнейшем, — мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года », — сказал глава банка.

« Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции », — ответил президент.

Костин также рассказал, что одним из наиболее динамично развивающихся секторов стало потребительское кредитование, но банк стал более тщательно проверять потенциальных заемщиков.

« Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам », — пояснил финансист.

Как передавал 5-tv.ru, с 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который предполагает предоставление перерыва в платежах в случаях потери работы, получении инвалидности, увеличении членов семьи или временной нетрудоспособности.