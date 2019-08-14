Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным в среду, 14 августа, обсудил вопросы потребительского кредитования, сообщается на сайте Кремля.
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Костин также рассказал, что одним из наиболее динамично развивающихся секторов стало потребительское кредитование, но банк стал более тщательно проверять потенциальных заемщиков.
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Как передавал 5-tv.ru, с 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который предполагает предоставление перерыва в платежах в случаях потери работы, получении инвалидности, увеличении членов семьи или временной нетрудоспособности.