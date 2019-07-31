В России вступили в силу «ипотечные каникулы»

Изменения, которых ждали миллионы людей. Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах. Сделать перерыв в платежах можно будет при потере работы, получении инвалидности, увеличении членов семьи или временной нетрудоспособности.

При этом «уйти» на ипотечные каникулы можно только один раз и максимум на полгода. Кредит не должен превышать 15-ти миллионов, и квартира при этом должна быть единственным жильем.

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Кроме того, с сегоднеяшнего дня упрощаются и сделки с недвижимостью. Теперь при продаже квартиры или дома, которым владеют несколько человек, на надо заверять договор у нотариуса, достаточно все детали прописать в договоре.

Раннее 5-tv.ru рассказывал об упрощении выдачи авоомбильных номеров.