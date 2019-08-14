  1. Пятый канал
  4. Какие продукты могут снизить риск возникновения рака у курильщиков

Какие продукты могут снизить риск возникновения рака у курильщиков

, 16:33 78

Группа ученых провела масштабный эксперимент в Дании.

Фото : Frank May / www.globallookpress.com

Употребление в пищу продуктов, богатых флавоноидами (растительными пигментами — Прим.ред.), может снизить риск возникновения онкологических заболеваний у курильщиков. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Группа ученых пришла к такому выводу после 23 лет наблюдения за рационом питания нескольких тысяч жителей Дании. В результате эксперимента выяснилось, что те испытуемые, которые постоянно ели цитрусовые, чернику, яблоки, зеленый чай и другие богатые флавоноидами продукты жили дольше. На момент начала исследования их возраст составлял от 52 до 60 лет.

Максимально защитный эффект такие продукты оказали на курильщиков. Однако ученые предупреждают, что флавоноиды лишь смягчают влияние никотина на организм человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект о возвращении курилок в аэропорты.

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +13°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

18:00
Видео: Бизнес-центр полыхает на Васильевском острове в Петербурге
17:55
«У меня потрясающее воспитание»: Бузова ответила на критику шутки про блокадницу
17:42
Фуру вынесло на встречку на трассе в Подмосковье — видео
17:28
США бесплатно обучат украинских режиссеров борьбе с «агрессией» России
17:17
Загадка астрономов: Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась
17:10
Юрист утверждает, что подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали

Сейчас читают

Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма
«Сердце замирает»: Пегова охлаждается под водопадом — видео
«Отправлю книги о блокаде»: Депутат Госдумы прокомментировал выходку Бузовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги