Кристина Асмус рассказал о комплексах юности

Актриса Кристина Асмус, природной красотой которой восхищаются многие, разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram. Оказывается, даже знаменитостям не чужды комплексы — супруга Гарика Харламова смущалась своей улыбки.

В доказательство она разместила фото с плотно сжатыми губами.

« В далекие незамужние времена, когда мои волосы были не такие красивые, фигура недостаточно худая, а родинка не такая яркая, я жутко стеснялась своей улыбки. При чем, зубы всегда были норм, но улыбаться открыто я боялась️. Рукой рот, конечно, не закрывала, но на всех фотографиях и мероприятиях я зажимала губы, а за улыбку и харизму отвечали выпученные глаза », — написала она.

Instagram @asmuskristina

Артистка поинтересовалась, кто из ее фолловеров испытывал те же психологические трудности.

В ответ на это коллега Асмус по цеху Равшана Куркова тоже призналась, что будучи подростком стеснялась своих худых ног.

« Носила по три пары толстых колготок под штанами, чтобы они казались толще. В жару тоже », — рассказала она.

Поклонники Асмус искренне удивились таким откровениям обеих актрис.

«Удивляюсь всегда, откуда у таких красивых женщин берутся комплексы? Вы замечательно выглядите, не придумывайте!» — написал один из них.

«У вас натуральная красота, очень эффектная внешность! Нам виднее», — отметил другой.

Однако стоит отметить, что очень многие женщины в комментариях к этому посту признались, что смущаются своих, как им кажется, кривых зубов, а потому не обнажают их при улыбке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус отдыхает на Мальдивских островах, а Равшана Куркова с удовольствием демонстрирует свои длинные ноги в мини-шортах.