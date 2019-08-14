Кристина Асмус рассказал о комплексах юности

Актриса Кристина Асмус, природной красотой которой восхищаются многие, разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram. Оказывается, даже знаменитостям не чужды комплексы — супруга Гарика Харламова смущалась своей улыбки.
В доказательство она разместила фото с плотно сжатыми губами.
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Артистка поинтересовалась, кто из ее фолловеров испытывал те же психологические трудности.
В ответ на это коллега Асмус по цеху Равшана Куркова тоже призналась, что будучи подростком стеснялась своих худых ног.
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Поклонники Асмус искренне удивились таким откровениям обеих актрис.
«Удивляюсь всегда, откуда у таких красивых женщин берутся комплексы? Вы замечательно выглядите, не придумывайте!» — написал один из них.
«У вас натуральная красота, очень эффектная внешность! Нам виднее», — отметил другой.
Однако стоит отметить, что очень многие женщины в комментариях к этому посту признались, что смущаются своих, как им кажется, кривых зубов, а потому не обнажают их при улыбке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус отдыхает на Мальдивских островах, а Равшана Куркова с удовольствием демонстрирует свои длинные ноги в мини-шортах.