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  4. Фото: Кристина Асмус поймала дзен на Мальдивах

Фото: Кристина Асмус поймала дзен на Мальдивах

, 1:31 Фото 77

Российская актриса поделилась снимком из отпуска на тропических островах.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Российская кинозвезда Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram отпускным снимком с Мальдив.

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На фотографии супруга юмориста Гарика Харламова позирует обнаженной в ванне виллы на тропическом острове.

«Дзен», — гласит лаконичная подпись к публикации.

Instagram @asmuskristina

Судя по всему, Кристина использует масла и лепестки роз для расслабляющей терапии. Актриса отправилась в отпуск на Мальдивы с дочерью Настей, а глава известного семейства остался в Москве. Сам Харламов скучает по своим любимым в России и каждый день созванивается с ними во видеосвязи.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Семейные фейстаймы)

Публикация от  Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводит отпуск российская актриса Ирина Пегова.

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