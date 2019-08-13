Фото: Кристина Асмус поймала дзен на Мальдивах

Российская кинозвезда Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram отпускным снимком с Мальдив.

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На фотографии супруга юмориста Гарика Харламова позирует обнаженной в ванне виллы на тропическом острове.

«Дзен», — гласит лаконичная подпись к публикации.

Instagram @asmuskristina

Судя по всему, Кристина использует масла и лепестки роз для расслабляющей терапии. Актриса отправилась в отпуск на Мальдивы с дочерью Настей, а глава известного семейства остался в Москве. Сам Харламов скучает по своим любимым в России и каждый день созванивается с ними во видеосвязи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Семейные фейстаймы) Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 12 Авг 2019 в 1:36 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводит отпуск российская актриса Ирина Пегова.