Принимавшего роды врача подозревают в смерти троих младенцев

В далеко не столь однозначной истории предстоит разобраться правоохранительным органам ставропольских Минеральных вод.

Поступило четыре заявления от молодых семей, пострадавших от действия неонатолога, врача принимавшего роды. Три ребенка умерли, одного спасают от серьезных заболеваний. Хотя во время беременности, никаких тревожных противопоказаний вообще не было. Сам он никакой вины за собой не признает, более того — продолжает работать.

Разобраться в случившемся обещают в краевом Минздраве. Череда смертей — не может быть трагическим совпадением.

«Будут разбираться случаи смерти с привлечением врачебного сообщества. А также профессорско-преподавательского состава нашего медицинского университета, а также главных внештатных специалистов», — заявила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова.

Молодые родители учатся жить заново. И очень надеются, что следственный комитет установит виновных в смерти их детей. Они не верят в несчастные случаи. Скорее в отдельно взятом роддоме уже давно пустили метастазы бездействие и профессиональное равнодушие.

Роман Ишмухаметов выслушал аргументы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти трехлетней девочки с ДЦП, которая была доставлена в реанимацию с подозрением на аппендицит.