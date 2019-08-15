Итоги турсезона: куда россияне чаще всего ездили отдыхать этим летом?

Самыми популярными оказались родные просторы. На первом месте — Краснодарский край. Регион побил все рекорды и добавил миллион туристов к прошлогоднему результату. Хорошо идут дела и у Крыма — там существенно вырос сегмент организованного туризма.

Среди популярных иностранных направлений — привычные Турция, Испания, Кипр, Черногория, Болгария. В Ассоциации отмечают, что от отдыха за рубежом россияне не отказываются. Но экономят — сокращают отпуск с двух недель до восьми — десяти дней, берут меньше экскурсий и покупают путевки «все включено».

«Безусловно, сохраняется тенденция перехода из среднего ценового сегмента в бюджетный. При этом мы видим, что цены не очень выросли. Если брать в среднем по рынку, то изменения по сравнению с прошлым годом плюс 9-10%. Это, что называется, средняя температура по больнице по всем направлениям», — заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

Значительно вырост приток иностранных туристов в Россию — их количество увеличилось на четверть. И это данные только за первое полугодие — то есть в низкий сезон. После подсчета летних визитов, цифры будут еще более впечатляющими. Пока зарубежные гости в основном выбирают Москву и Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов.