Итоги турсезона: куда россияне чаще всего ездили отдыхать этим летом?

Самыми популярными оказались родные просторы. На первом месте — Краснодарский край. Регион побил все рекорды и добавил миллион туристов к прошлогоднему результату. Хорошо идут дела и у Крыма — там существенно вырос сегмент организованного туризма.
Среди популярных иностранных направлений — привычные Турция, Испания, Кипр, Черногория, Болгария. В Ассоциации отмечают, что от отдыха за рубежом россияне не отказываются. Но экономят — сокращают отпуск с двух недель до восьми — десяти дней, берут меньше экскурсий и покупают путевки «все включено».
Значительно вырост приток иностранных туристов в Россию — их количество увеличилось на четверть. И это данные только за первое полугодие — то есть в низкий сезон. После подсчета летних визитов, цифры будут еще более впечатляющими. Пока зарубежные гости в основном выбирают Москву и Петербург.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов.