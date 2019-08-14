Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов

Власти Грузии более чем в десять раз занизили данные о финансовом ущербе в результате потери российских туристов. Об этом в беседе с НСН заявила лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

По словам премьер-министра страны Мамука Бахтадзе, туристический бизнес в июле потерял не более 60 миллионов долларов. Однако, как считает Бурджанадзе, эти данные слишком занижены.

«60 миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов», — сказала она.

Как отметила лидер «Демократического движения», о правильности ее слов свидетельствует сильное падение курса лари, когда он дошел практически до отметки 1:3 к доллару.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России пока не видят условий для восстановления авиасообщения с Грузией.