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  4. Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов

Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов

, 13:30 Видео 63

В стране не признают значительные финансовые убытки.

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Фото, видео : Oskar Eyb, Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com, © РИА Новости / Стрингер ТАСС / Александр Казаков

Власти Грузии более чем в десять раз занизили данные о финансовом ущербе в результате потери российских туристов. Об этом в беседе с НСН заявила лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе. 

По словам премьер-министра страны Мамука Бахтадзе, туристический бизнес в июле потерял не более 60 миллионов долларов. Однако, как считает Бурджанадзе, эти данные слишком занижены.

«60 миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов», — сказала она.

Как отметила лидер «Демократического движения», о правильности ее слов свидетельствует сильное падение курса лари, когда он дошел практически до отметки 1:3 к доллару.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России пока не видят условий для восстановления авиасообщения с Грузией.

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