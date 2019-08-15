Видео: Кот по кличке Коржик сделал миллионерами своих хозяев

Супруги из Англии стали миллионерами благодаря своему коту по кличке Коржик. Ночью он проголодался и начал кричать. Главе семейства пришлось отправиться за кормом на ближайшую заправку. На сдачу мужчина купил лотерейный билет. Оказалось — счастливый! Выигрыш составил больше миллиона долларов.

Теперь семейная пара планирует построить новый дом и отправиться путешествовать за границу, для начала — в Австралию. А кот в награду получил банку ветчины. Владельцы обещают, что теперь Коржик будет питаться исключительно деликатесами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов.