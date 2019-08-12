Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов

В 350-м тираже «Жилищной лотереи» в минувшие выходные состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Москве. В результате одному из участников игры подвернулась удача. Счастливым обладателем апартаментов в столице, а также десяти миллионов на обустройство дома стал житель Республики Карелия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Столото».

Отмечается, что победитель лотереи пока не объявился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин 18 июля подписал закон, направленный против азартных игр в интернете. Согласно изменениям, внесенным в ФЗ № 138 «О лотереях», теперь разрешены только тиражные розыгрыши.