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  4. Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов

Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов

, 13:41 Видео 128

Пока счастливый обладатель приза не объявился.

Фото : © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В 350-м тираже «Жилищной лотереи» в минувшие выходные состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Москве. В результате одному из участников игры подвернулась удача. Счастливым обладателем апартаментов в столице, а также десяти миллионов на обустройство дома стал житель Республики Карелия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Столото».

Отмечается, что победитель лотереи пока не объявился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин 18 июля подписал закон, направленный против азартных игр в интернете. Согласно изменениям, внесенным в ФЗ № 138 «О лотереях», теперь разрешены только тиражные розыгрыши.

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