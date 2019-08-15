Microsoft прослушивает пользователей ради улучшения контента

Корпорация Microsoft скрытно прослушивает аудио-сообщения пользователей. Об этом сообщает ряд влиятельных американских СМИ.

Журналисты утверждают, что данные собираются от голосового помощника «Кортана» и приложения «Скайп Транслейтор». Примечательно, что представители IT-гиганта не стали оправдываться или опровергать эти сообщения. Но заявили: прослушивание сообщений ведется якобы для улучшения качества контента.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, шпионила за своими пользователями и крупнейшая соцсеть Facebook. Компания Марка Цукерберга платила сотням подрядчиков за прослушку голосовых чатов. Причем делалось это без каких-либо уведомлений.