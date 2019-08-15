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Microsoft прослушивает пользователей ради улучшения контента

, 12:20 Эфирная новость 28

По крайней мере так объяснили представители IT-гиганта, после публикации обвинений в прессе.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru

Корпорация Microsoft скрытно прослушивает аудио-сообщения пользователей. Об этом сообщает ряд влиятельных американских СМИ.

Журналисты утверждают, что данные собираются от голосового помощника «Кортана» и приложения «Скайп Транслейтор». Примечательно, что представители IT-гиганта не стали оправдываться или опровергать эти сообщения. Но заявили: прослушивание сообщений ведется якобы для улучшения качества контента.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, шпионила за своими пользователями и крупнейшая соцсеть Facebook. Компания Марка Цукерберга платила сотням подрядчиков за прослушку голосовых чатов. Причем делалось это без каких-либо уведомлений.

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