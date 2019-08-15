Вторые сутки в Омской области ищут трехлетнего мальчика

В Омске в эти минуты продолжаются поиски пропавшего в лесу трехлетнего Коли Бархатова.

Несколько сотен человек, беспилотники, наземная техника — спасательная операция не прекращается ни на минуту. Мальчик пропал уже больше суток назад возле поселка Новологиново под Омском. По словам родителей, малыша они оставили в машине всего на 15 минут, не хотели будить, а сами отправились собирать ягоды. Поисковики не теряют надежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски осложнены тем, что место очень заболочено. По некоторым данным, на некотором отдалении от места, где пропал малыш были найдены детские следы и мешочек с конфетами.