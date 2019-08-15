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  4. Вторые сутки в Омской области ищут трехлетнего мальчика

Вторые сутки в Омской области ищут трехлетнего мальчика

, 11:32 Эфирная новость 127

К спасательной операции привлечены несколько сотен человек, беспилотники, наземная техника.

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Фото, видео : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Омске в эти минуты продолжаются поиски пропавшего в лесу трехлетнего Коли Бархатова.

Несколько сотен человек, беспилотники, наземная техника — спасательная операция не прекращается ни на минуту. Мальчик пропал уже больше суток назад возле поселка Новологиново под Омском. По словам родителей, малыша они оставили в машине всего на 15 минут, не хотели будить, а сами отправились собирать ягоды. Поисковики не теряют надежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски осложнены тем, что место очень заболочено. По некоторым данным, на некотором отдалении от места, где пропал малыш были найдены детские следы и мешочек с конфетами.

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