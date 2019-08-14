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  4. Поиск пропавшего 3-летнего мальчика в Омской области осложнен болотистой местностью

Поиск пропавшего 3-летнего мальчика в Омской области осложнен болотистой местностью

, 19:19 Эфирная новость 33

Поиски ребенка идут почти сутки. В операции задействованы семьсот человек.

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Фото, видео : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В эти минуты в Большереченском районе Омской области все силы брошены на поиски трехлетнего мальчика, который накануне потерялся в лесу. Хотя уже стемнело, операция не прекращается уже больше суток.

Накануне семья поехала собирать ягоды. Как рассказали родственники, они оставили ребенка одного на 15 минут в салоне машины. А когда вернулись, в автомобиле уже никого не было.

«Мы собирали ягоды. Здесь была высокая трава. Не уследили видимо. Мальчик потерялся», — рассказал в интервью отец пропавшего мальчика Степан Бархатов.

«Обнаружив пропажу ребенка, родители около трех часов его самостоятельно искали, после чего обратились в органы внутренних дел. Поиски ребенка ведутся с привлечением авиации, болотохода, квадроциклов и кинологов со служебными собаками», — заявила следователь-криминалист СУ СК России по Омской области Ольга Кучина.

Судьба малыша никого не оставила равнодушной. В поисковой операции задействованы семьсот человек — спасатели, сотрудники Росгвардии. Местные жители тоже сразу поспешили на помощь. Прилетели даже волонтеры из Москвы. [

«Местность очень сильно заболочена. Не было ни одной группы, которая бы пришла в свой квадрат и не увидела бы там болота. Какое-то болото мы можем перейти, какое-то мы вынуждены обходить. Тогда мы его оконтуриваем и отслеживаем нет ли там каких-то признаков детских следов, подходов к воде и так далее», — поясняет координатор поискового отряда Рада Маевская.

И еще одно ЧП. Два часа назад стало известно, что Кабардино-Балкарии в Эльбрусском ущелье Адыр-Су пропал шестилетний мальчик, который приехал на отдых из Башкирии… На поиски брошены отряды МЧС. Мы следим за развитием событий.

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