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Один человек погиб в Японии в результате тайфуна «Кроса»

, 16:13 Эфирная новость 27

Основной удар пришелся на западные префектуры, в котором наблюдаются сильные ливни сопровождающиеся шквалистым ветром.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Один человек погиб и не менее 28 пострадали в результате мощного тайфуна «Кроса», который обрушился на Японию. Об этом сообщает ИА «Киодо».

Основной удар пришелся на западные префектуры. Там сейчас идут сильные ливни, они сопровождаются шквалистым ветром.

Около 600 тысяч жителей готовятся к эвакуации. Их домам угрожают разрушительные оползни и наводнения. Непогода сказалась на транспорте: отменены более 700 внутренних авиарейсов, затруднено железнодорожное сообщение.

Прогнозы синоптиков неутешительны: за сутки может выпасть до тысячи миллиметров осадков. В связи с этим установлен предпоследний уровень опасности.

Сообщается, что «Кроса» не угрожает жителям Приморья. По прогнозам синоптиков, он пройдет мимо региона по благоприятной траектории.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, другой тайфун «Лекима», который нанес серьезные разрушения в Китае, два дня назад все же достиг берегов Приморья.

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