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  4. Супертайфун «Лекима» обрушился на Дальний Восток

Супертайфун «Лекима» обрушился на Дальний Восток

, 16:27 Эфирная новость 36

Хоть стихия после Китая и значительно ослабела, однако ее опасность не стоит недооценивать.

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Фото, видео : Guo Xulei / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Дальний Восток, вслед за Китаем, попал под влияние мощного тайфуна «Лекима». Тропический циклон моментально обрушил на Приморье двухнедельную норму осадков. И ливни пока не планируют прекращаться.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Сильные дожди затронут также Хабаровский край и восток Амурской области, а также приведут к повышению уровня воды в реках. К слову, смещаясь на север, тайфун значительно ослабел.

В Китае жертвами «Лекимы» стали уже 44 человека. Еще 16 — в списках пропавших без вести. Из опасных районов пришлось эвакуировать почти миллион жителей. Ливни затопили двести тысяч гектаров полей, ураган разрушил 36 тысяч домов. Из-за шторма нарушилась работа шанхайских аэропортов, были отменены многие внутренние и международные перелеты — в том числе рейс в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек.

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