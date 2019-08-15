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  4. Трехлетнего малыша в Омской области нашли в лесу живым

Трехлетнего малыша в Омской области нашли в лесу живым

, 11:53 Видео 461

Поиски продолжались почти двое суток.

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Фото, видео : 55.мвд.рф

Трехлетнего мальчика, поиски которого велись в лесу Омской области почти двое суток, нашли живым. Об этом 5-tv.ru подтвердили в региональном МЧС и СК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поисках ребенка. Отец вместе с родственниками приехал в лес для сбора грибов. Малыш спал в машине и взрослые решили его не будить. По их словам, они отсутствовали не более 15 минут. Когда вернулись, то мальчика в машине не было.

Поисками ребенка занимались сотни людей и специальная техника, которая по сантиметру прочесывала сильно заболоченную местность.

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