Стали известны первые подробности, как трехлетний Коля Бархатов выжил почти двое суток в лесу Омской области.

Мальчика искали сотни людей и специальная техника, прочесывая каждый сантиметр достаточно болотистой местности.

Как стало известно 5-tv.ru, малыш был найден в 800 метрах от штаба поисковой группы. Состояние здоровья специалисты назвали удовлетворительным. Мальчик самостоятельно передвигается. У него диагностировано переохлаждение и множество укусов насекомых.

Первые кадры после спасения малыша в Омской области 1/2 5-tv.ru 2/2 5-tv.ru

Предварительно, малыш в свои три года осознал, что в болото идти не нужно и, найдя сухой участок, натаскал себе веток и устроил там лежак.

Сейчас ребенок передан родителям и направлен в региональную больницу для обследования.