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  4. Первые кадры после спасения малыша в Омской области

Первые кадры после спасения малыша в Омской области

, 12:41 Эксклюзивное фото 1 592

Испуганный трехлетний Коля Бархатов на руках у папы. Все самое страшное позади.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Стали известны первые подробности, как трехлетний Коля Бархатов выжил почти двое суток в лесу Омской области.

Мальчика искали сотни людей и специальная техника, прочесывая каждый сантиметр достаточно болотистой местности.

Как стало известно 5-tv.ru, малыш был найден в 800 метрах от штаба поисковой группы. Состояние здоровья специалисты назвали удовлетворительным. Мальчик самостоятельно передвигается. У него диагностировано переохлаждение и множество укусов насекомых.

Первые кадры после спасения малыша в Омской области

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5-tv.ru

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5-tv.ru

Предварительно, малыш в свои три года осознал, что в болото идти не нужно и, найдя сухой участок, натаскал себе веток и устроил там лежак.

Сейчас ребенок передан родителям и направлен в региональную больницу для обследования.

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