Компания «Сбербанк страхование жизни» летом 2019 года провела опрос в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. Исследование было проведено с целью выяснить справедливый уровень оплаты труда, по мнению работников. Согласно результатам эксперимента, размер достойного жалования равен 66 тысячам рублей в месяц.

« Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на „достойном“ уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее », — цитирует ТАСС сообщение банка.

Отмечается, что оценки справедливой заработной платы различаются в зависимости от региона проживания респондентов, а также социально-демографических показателей. Так, москвичи считают достойным жалованием 99 тысяч рублей в месяц, петербуржцы и жители Владивостока — 77 тысяч рублей, хабаровчане — 75 тысяч рублей, а жители Астрахани и Воронежа могут удовлетворить текущие потребности суммой в размере 60 тысяч рублей.

Что касается социально-демографических групп, то наиболее высокие требования к оплате труда предъявляют мужчины и жители РФ в возрасте 40-50 лет. По мнению этой возрастной группы, заработок должен составлять 67,2 тысячи рублей. Граждане России в возрасте с 18-30 лет полагают, что им хватит для полноценной жизни 56,2 тысячи рублей. Мужчины считают справедливой зарплатой 68,6 тысяч рублей в месяц, а женщины — 64,2 тысячи рублей.

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