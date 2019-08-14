Сокращение рабочей недели до четырех дней может пагубно отразиться на здоровье россиян. Например, привести к ожирению или невротическим расстройствам, считают ряд врачей, опрошенных РИА Новости.

За переход на четырехдневную рабочую неделю выступили российские профсоюзы, направив соответствующее обращение в Министерство труда и соцзащиты. При этом изменение графика возможно только с сохранением зарплаты. Однако, по мнению медиков, данная инициатива вряд ли качественно улучшит жизнь россиян. Скорее, произойдет наоборот.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — полагает врач-терапевт Елена Тихомирова.

К тому же, как считает эксперт, если у человека есть работа, которая ему нравится и неожиданно станет на один выходной больше, это может привести к увеличению неврозов, поскольку он будет себя некомфортно чувствовать. Также нельзя забывать о россиянах, занимающихся тяжелым физическим неквалифицированным трудом. Они наверняка останутся недовольны, потому что их зарплата зависит от количества выполненной работы, добавил психотерапевт Лев Пережогин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что половина граждан России не поддерживают данную инициативу.