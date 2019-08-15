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  4. Спасибо! — Под аплодисменты спасенного в лесу под Омском малыша отдали родителям

Спасибо! — Под аплодисменты спасенного в лесу под Омском малыша отдали родителям

, 14:49 Эксклюзивное видео 212

Сразу после трогательного воссоединения семьи, Колю Бархотова увезли на скорой помощи с обезвоживанием.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Видео: спасенного в лесу под Омском малыша привезли к родителям

Спустя двое суток после пропажи, в лесу Омской области нашли выжившего трехлетнего Колю Бархатова. Мальчика искали сотни людей и специальная техника, прочесывая каждый сантиметр болотистой местности. В распоряжении 5-tv.ru попало видео, на котором ребенка транспортируют на скорой помощи в город, а счастливый отец малыша благодарит всех причастных к его спасению.

На кадрах видно, как мальчика из внедорожника переносят в «Газель» медиков под аплодисменты сотни людей. Обезумевшая от радости мама не отходит от ребенка ни на шаг и постоянно его целует. С ним все в порядке, однако есть подозрение на обезвоживание — ведь два дня он находился в лесу без воды. Родителям Коли предложили поехать за скорой помощью, чтобы в больнице находиться рядом с малышом. На ходу, взволнованный отец ребенка благодарит всех, кто помогал его спасти.

«Спасибо большое всем! Всем вместе и каждому по отдельности. За слова поддержки, за все», — сказал папа малыша и тут же скрылся от камер, чтобы сопровождать Колю до медучреждения.

Следствие установило, что в день пропажи Коли Бархатова, его родители приехали в лес для сбора ягод. Малыша решили оставить в салоне автомобиля — всего на 15 минут, как утверждают мама и папа. Когда они вернулись — мальчика в машине уже не было. 

Ребенка нашли на расстоянии одного километра от места потери. В поисковой операции участвовали порядка 600 человек: 200 полицейских, 60 росгвардейцев, а также около 360 добровольцев поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Доброспас» и других волонтеров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первый снимок спасенного малыша в Омской области.

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