Какое эфирное масло вызывает аномальный рост груди

Ученые назвали продукт, способный вызвать у девочек-подростков быстропротекающий и интенсивный рост груди. Проведен эксперимент, в результате которого выяснилось — лавандовое масло способно имитировать женский гормон и «отменять» действие мужского тестостерона. Об этом сообщили в издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Эфирное лавандовое масло при постоянном применении дает эффект аномального роста молочных желез. Причем действует продукт не только на девочек, но и на мальчиков. Экстракты масла — качественные заменители природного эстрогена (женского гормона) и блокираторы тестостерона. Исследователи утверждают, что употребление лавандосодержащих ароматов, часто используемых в испаноговорящих общинах, привело к интенсивному развитию груди у их несовершеннолетних испытуемых.

Поэтому, по мнению ученых, детей и подростков стоит оберегать от воздействия лавандового масла. Эфир может вызвать серьезные сбои в работе растущего организма. Однако эндокринологи не уточнили, будет ли данное эфирное масло также эффективно воздействовать на грудь уже сформировавшихся взрослых женщин.

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