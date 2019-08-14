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  4. Теперь пол ребенка можно выбрать: Японские ученые сделали уникальное открытие

Теперь пол ребенка можно выбрать: Японские ученые сделали уникальное открытие

, 18:35 Эфирная новость 44

Пока эксперимент был проведен на мышах, но он доказал биологом, что управлять силой мужских и женских хромосом возможно.

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Фото, видео : Heinz Krimmer / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Сенсация в мире науки! Японские биологи окрыли возможность выбора пола новорожденного.

Речь идет об эмбрионах, полученных в результате искусственного оплодотворения. Ученые разработали химическое вещество, которое позволяет управлять силой мужских и женских хромосом, но при этом не влияет на их жизнеспособность.

Новую технологию уже опробовали на мышах, и тесты в большинстве случаев оказались успешными. Ну а главный вывод эксперимента доказывает уникальность открытия: управлять полом потомства таким способом можно у любого млекопитающего, а значит и у человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал три признака безнадежных отношений по мнению психолога.

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Теперь пол ребенка можно выбрать: Японские ученые сделали уникальное открытие

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