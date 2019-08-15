Британия запретила поставки подводных аппаратов в Россию

С 14 августа 2019 года в Великобритании вступили в силу новые ограничения, связанные с экспортом в Россию подводных погружаемых аппаратов, а также технологий и комплектующих. Об этом говорится на сайте британского управления по контролю за экспортом.

В Лондоне данные меры объяснили опасениями Соединенного Королевства, что РФ может повредить коммуникационные кабели, проложенные по дну Атлантического океана от Европы до Северной Америки. Британские власти считают, что введенные ограничения помогут понизить риски для «национальной безопасности».

Как отмечает РБК, в 2018 году глава королевского флота адмирал Филип Джонс уже заявлял, что Москва исследовала трансатлантические коммуникации, что представляет угрозу их безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о британской спецпрограмме по усилению НАТО в Арктике.