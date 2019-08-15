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  4. Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

, 20:15 47

Президент России подписал указ о внесении изменений в подготовку и обеспечение председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества и экономического союза БРИКС.

Фото : © РИА Новости / Евгений Биятов

Тема:
БРИКС 87

Саммиты Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и БРИКС 2020 будут проведены в Санкт-Петербурге. Указ о переносе встреч глав государств-участников международных организаций из Челябинска в город на Неве подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа и опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с увеличением числа участников. Тем не менее, ряд мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества и экономического союза Бразилии, России, Индии и Китая будет проведен в Челябинске. Ранее выделенные на подготовку саммитов средства пойдут развитие уральского города.

Ранее саммиты ШОС и БРИКС под председательством РФ проводились в Екатеринбурге (2009) и Уфе (2015).

5-tv.ru подробно рассказывал о договоренностях, которые лидеры государств-участников ШОС достигли на саммите в Бишкеке.

Тема:
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