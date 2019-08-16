В течение последних 40 лет — с 1980-го по 2018-й год — рацион россиян существенно изменился. Например, сейчас граждане едят больше фруктов, передает ФАН со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, в 1980 году на каждого жителя страны ежегодно в среднем приходилось 112 килограммов хлеба, 117 килограммов картофеля, 92 килограмма овощей и бахчевых и 35 килограммов фруктов и ягод.

В 2018 году образовалась совершенно обратная ситуация: 96 килограммов хлеба, 59 килограммов картофеля, 104 килограмма овощей и 74 килограмма фруктов. Кроме того, россияне увеличили в своем рационе количество мяса и рыбы.

Диетолог Екатерина Александрова, комментируя данные изменения в беседе с РИА Новости, заявила, что сейчас большинство жителей страны стремятся вести здоровый образ жизни, поскольку всем известен вред глютена и крахмала, содержащихся в картофеле и хлебе. К тому же, если говорить о цене фруктов и овощей, то они стали более доступными.

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