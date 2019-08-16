  1. Пятый канал
  4. С картошки на фрукты: как рацион россиян изменился за 40 лет — видео

С картошки на фрукты: как рацион россиян изменился за 40 лет — видео

, 7:56 Видео 8

Эксперты Росстата изучили продуктовые запросы жителей России за несколько последних десятилетий.

Фото : www.globallookpress.com © Anatoly Prososov

В течение последних 40 лет — с 1980-го по 2018-й год — рацион россиян существенно изменился. Например, сейчас граждане едят больше фруктов, передает ФАН со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, в 1980 году на каждого жителя страны ежегодно в среднем приходилось 112 килограммов хлеба, 117 килограммов картофеля, 92 килограмма овощей и бахчевых и 35 килограммов фруктов и ягод.

В 2018 году образовалась совершенно обратная ситуация: 96 килограммов хлеба, 59 килограммов картофеля, 104 килограмма овощей и 74 килограмма фруктов. Кроме того, россияне увеличили в своем рационе количество мяса и рыбы.

Диетолог Екатерина Александрова, комментируя данные изменения в беседе с РИА Новости, заявила, что сейчас большинство жителей страны стремятся вести здоровый образ жизни, поскольку всем известен вред глютена и крахмала, содержащихся в картофеле и хлебе. К тому же, если говорить о цене фруктов и овощей, то они стали более доступными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о продуктах, которые могут снизить риск возникновения рака у курильщиков.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +15°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

7:56
С картошки на фрукты: как рацион россиян изменился за 40 лет — видео
7:49
Автора фото с детьми на полу маршрутки обвинили в недостоверности снимков
7:42
Видео: Ранее неизвестные рисунки Экзюпери нашли в Швейцарии
7:36
В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней — видео
7:29
Анджелина Джоли одевает своих детей в секонд-хендах и кормит дешевой едой
7:22
Видео: Сотни иностранных шхун укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

Сейчас читают

Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!
«Наручники приветствуются»: Бывший муж Бузовой рассказал о сексуальных предпочтениях
В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги