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Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке

, 10:42 Видео 22

Африка становится зависимой от Москвы, высказали «уверенность» в Пентагоне.

Фото : ТАСС / Tina-Jane Krohn

Россия и Китай «работают» над ростом своего влияния в Африке, передает The Intercept со ссылкой на письменные показания двух высокопоставленных военных армии США для конгрессменов.

По мнению генералов Пентагона — нынешнего главы Африканского командования вооруженных сил Стивена Таунсенда и его предшественника Томаса Вальдхаузера, Москва и Пекин в течение долгих лет активно наращивают экономические связи с Африкой, развивая сотрудничество в разных сферах, имея при этом «определенные цели».

Например, как указали генералы, товарооборот России со странами Африки с 2009 по 2017 год резко вырос с 5,7 миллиарда до 17,4 миллиарда долларов. Кроме того, Москва активно продвигает свои проекты по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе и торговлю оружием.

Также укрепляется и дипломатическое и культурное влияние. Касаемо России речь идет о некоммерческом фонде «Русский мир», который работает уже в девяти африканских странах. Таким образом, в Пентагоне пришли к выводу, что Америке стоит сотрудничать с другими странами Африки, чтобы Москва и Пекин не смогли «воспользоваться доступом к портам, базам или воздушному пространству континента и поставить под угрозу свободу действий США на территории страны».

В Москве пока эти доводы не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт призвал НАТО модернизировать ракеты для удара по России.

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