«Мы очень уязвимы»: эксперт призвал НАТО модернизировать ракеты для удара по России

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Специалист уверен, что сейчас альянс не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы, особенно на фоне разрыва договора РСМД.

Фото : Rainer Weisflog, via www.imago-i / www.globallookpress.com

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что странам НАТО необходимо на фоне выхода из договора РСМД США и России плотно заняться модернизацией вооружений. По его словам, альянс не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.

«Мы, европейцы, очень уязвимы», — подчеркивает Меллинг.

Он уверен, что НАТО необходимо заняться разработкой ракет, способных нанести удар по командным центрам России, а также нужно улучшить систему ПВО для нейтрализации современных российских ракет.

Политолог отмечает, что явившиеся причиной выхода из ДРСМД ракеты 9М729 не долетят до США, но Пентагону столит уделить должное внимание разработке вооружений.

«Североатлантический союз должен быть способен ответить. С одной стороны, это означает, что благодаря лучшей ПВО можно обезвредить российские ракеты. Хотя это не всегда будет работать, потому что в частности крылатые ракеты 9М729 трудно обнаружить. С другой стороны, вероятно, альянсу нужен наступательный компонент: ракета, которая может поразить российские командные центры», — уверен эксперт.

Ранее  5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ заявили о готовности размещеия ракет поближе к США.

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