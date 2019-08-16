После пятичасовой задержки рейс из Минвод вылетел в Москву

Если накануне было «Чудо над Жуковским», то сегодня могло быть уже «Чудо над Минводами».

Там во время посадки в правый двигатель Boeing-737 авиакомпании «Победа» попала птица. Но все прошло в штатном режиме, пассажиры и даже сами пилоты ничего не заметили. Повреждения обнаружил командир экипажа, когда проводил послеполетный осмотр. Лайнер должен был сразу отправиться обратно в столицу. Но из-за проверки вылет отложили на пять часов.

«Конечно, тут же вызвали специальную комиссию. Людей, которые отвечают за безопасность. Они должны были провести более тщательный осмотр самолета. Несколько часов они очень внимательно каждую деталь изучали, смотрели. Сейчас уже была промывка двигателя», — заявила пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Аттикова.

В настоящее время, после пятичасовой задержки, рейс «Минводы — Москва» вылетел и в ближайшее время должен приземлиться в столице.

Чтобы избежать инцидентов с птицами, орнитологи предложили разработать паспорта аэропортов. То есть, учитывать пути миграции пернатых, а также наличие рек, полей и свалок. Кроме того, на территории всех аэродромов предлагают установить современные системы отпугивания.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, экипаж рейса «Москва — Симферополь» вернулся в родной Екатеринбург. Накануне пилот вынужден был приземлиться в кукурузном поле из-за попадания птиц в оба двигателя.