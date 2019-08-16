Героический экипаж самолета А-321 «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург

Командир воздушного судна (КВС) Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, бортпроводники: Яна Ягодина, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Дмитрий Гончаренко поздно ночью в пятницу, 16 августа, вернулись в Екатеринбург.

Именно они накануне стали героями выпусков всех международных новостей. Рейс «Москва — Симферополь» ранним утром 15 августа вылетел из аэропорта «Жуковский» через несколько минут КВС почувствовал «нестабильную работу двигателя». Сначала отключился левый двигатель, потом — правый. В итоге было принято стремительное решение, которое спасло жизнь всем, кто находился на борту — 224 пассажира и семь членов экипажа — сесть на кукурузное поле. Без выпущенного шасси.

Благодаря слаженной работе экипажа, после жесткого приземления все пассажиры были экстренно эвакуированы и отведены на безопасное расстояние, так как наблюдалось задымление.

Сейчас, как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на представителя авиакомпании «Уральские авиалинии», экипаж уже дома с семьей. Им необходимо отдохнуть и отоспаться после тяжелого и богатого событиями дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страницы социальных сетей заполнили сообщения с благодарностями к экипажу и призывами наградить героев, которые спасли более двух сотен жизней. В свою очередь Дамир Юсупов себя героем не считает и заявляет, что лишь выполнял свой долг.