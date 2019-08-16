Сотни пассажиров целый день не могли вылететь из Антальи в Петербург

Четыре сотни пассажиров больше 12 часов ожидали вылета из турецкой Антальи в Петербург.

Рейс N4 1834 авиакомпании Nordwind должен был оправиться из турецкого города утром в пятницу, 16 августа, и быть на берегах Невы к 11:00. Однако его прибытие перенесли на поздний вечер. В результате лайнер вылетел лишь в 21:55 16 августа. В петербургский аэропорт «Пулково» самолет должен прибыть в 01:35 17 августа.

Тем временем, сообщается, что еду и воду пассажирам начали выдавать только вечером. В свою очередь, в компании-туроператоре «Пегас Туристик» заявили, что застрявшие в Турции клиенты были обеспечены всем необходимым. Из-за чего произошла задержка — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пятичасовой задержке рейса из Минеральных вод в Москву.