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  4. Сотни пассажиров целый день не могли вылететь из Антальи в Петербург

Сотни пассажиров целый день не могли вылететь из Антальи в Петербург

, 22:46 39

Рейс авиакомпании Nordwind должен был прибыть в Северную столицу еще утром 16 августа.

Фото : ТАСС / Сергей Бобылев

Четыре сотни пассажиров больше 12 часов ожидали вылета из турецкой Антальи в Петербург.

Рейс N4 1834 авиакомпании Nordwind должен был оправиться из турецкого города утром в пятницу, 16 августа, и быть на берегах Невы к 11:00. Однако его прибытие перенесли на поздний вечер. В результате лайнер вылетел лишь в 21:55 16 августа. В петербургский аэропорт «Пулково» самолет должен прибыть в 01:35 17 августа.

Тем временем, сообщается, что еду и воду пассажирам начали выдавать только вечером. В свою очередь, в компании-туроператоре «Пегас Туристик» заявили, что застрявшие в Турции клиенты были обеспечены всем необходимым. Из-за чего произошла задержка — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пятичасовой задержке рейса из Минеральных вод в Москву.

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