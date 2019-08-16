Видео: Светлана Лобода станцевала на столе в ресторане в Монте-Карло

Известная певица Светлана Лобода продолжает свое средиземноморское турне, в ходе которого зажигает не только на своих выступлениях, пишет ФАН.

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В сторис в Instagram суперзвезды опубликованы небольшие фрагменты вечеринки в ресторане в Монте-Карло, где певица веселилась в компании друзей.

В какой-то момент 36-летняя певица не удержалась и пустилась в пляс прямо на столе под зажигательные композиции звезды мировой хип-хоп сцены Трэвиса Скотта.

А уже через пару часов артистка оказалась в салоне роскошного бизнес-джета и отправилась на Сардинию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Светлана Лобода разминается перед концертом.