Гороскоп на 17 августа: не рубите с плеча, Стрельцы!

Раки, посвятите свободное время самокопанию. Иногда вам просто нужно побыть наедине с собой и разобраться со своими «тараканами». Для того, чтобы понять, что вас тревожит на самом деле, не нужно ходить к учителю или мудрецу. Достаточно проанализировать свои поступки и найти главного раздражителя. Хватит бежать от проблем, нужно взглянуть на них трезво. Как только вы это сделаете, вам станет намного спокойнее.

Близнецы, Вселенная всегда говорит с вами на языке знаков и символов. Вы обращаете на это внимание? Найдите время, чтобы настроиться на нужный лад, Близнецы. Найдите время, чтобы послушать высшую мудрость и воспринять советы судьбы. Это поможет вам проникнуть в глубины самосознания. Некоторые из вас могут быть привлечены к оккультизму в этот момент. Врата тайны теперь открыты. Позвольте себе в них войти.

Тельцы, поверьте, можно испытывать массу чувств одновременно. Грусть, одиночество, меланхолия, тревога — все эти ощущения перемешаются в вас. Но не стоит бояться. Можно легко найти выход из внутреннего кризиса, если позвонить по телефону лучшему другу или обратиться к психологу. Не нужно изолироваться от окружающих. Общение вам необходимо как никогда.

Овны, если не сейчас, то когда? Хватит прятаться от окружающих и держать язык за зубами. Выскажите все, что вы думаете! Перестаньте держать скелетов в шкафу! Жизнь требует от вас правды, честности и искренности. Овладейте искусством разговора по душам, сегодня оно вам пригодится. Если вы расскажете близким все, что накипело, вам значительно полегчает. Не бойтесь. Вселенная на вашей стороне.

Девы, пришло время окунуться в виртуальный мир! Теперь вы узнаете, что такое любовь на расстоянии. Но не грустите, скорее установите Facetime и общайтесь, сколько влезет. Близнецы, Вселенная всегда говорит с вами на языке знаков и символов. Вы обращаете на это внимание? Раки, посвятите свободное время самокопанию. Иногда вам просто нужно побыть наедине с собой и разобраться со своими «тараканами».

Лев — гороскоп на сегодня, 17 августа

«Чтобы узнать других, нужно познать себя. Чтобы познать себя, нужно заняться медитацией», — этот простой совет китайских мудрецов позволит вам добиться успеха, Львы. Вы найдете ответы на все свои вопросы, если сможете войти в режим Инь. Настало идеальное время, для того чтобы освоить медитативные практики и отвлечься от хлопот.

Космический совет: посвятите время медитации.

Дева — гороскоп на сегодня, 17 августа

Девы, пришло время окунуться в виртуальный мир! Теперь вы узнаете, что такое любовь на расстоянии. Skype, Facetime, WhataApp — это все, конечно, здорово, но не стоит забывать, что для полноценных отношений нужны встречи, прогулки по паркам, романтические свидания. Если это возможно, найдите способ увидеть своего партнера и проведите с ним выходные, даже если для этого придется преодолеть тысячи километров.

Космический совет: побудьте наедине со своей второй половинкой.

Весы — гороскоп на сегодня, 17 августа

«Спасибо, следующий», — вот ваша главная мантра на сегодня, Весы. Вы заслуживаете, чтобы рядом был тот человек, который положит весь мир к вашим ногам, а не будет искать массу нелепых оправданий при каждом случае. Начните любить себя и перестаньте бегать за теми, кто вас не ценит. Вы заслуживаете большего, Весы! Вы творческая натура, которая нуждается во вдохновителе. Без любви вы не сможете работать.

Космический совет: выберете подходящего спутника жизни.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 17 августа

Скорпионы, пора забыть о режиме «абонент временно недоступен» и, наконец, разобраться в себе. Выберите один вариант: либо да, либо нет. Нельзя усидеть сразу на двух стульях. Если вы выбрали «нет», порвите все связи с прошлым. Если «да» — поработайте над их восстановлением. Но перед этим подумайте хорошенько. Вы не будете жалеть, если решите снова впустить людей из прошлого в вашу жизнь? Они ее не разрушат?

Космический совет: расставьте все точки на «и».

Стрелец — гороскоп на сегодня, 17 августа

Выпустите пар, Стрельцы. Огонь, который сейчас вами овладел, может так же легко угаснуть. Не рубите с плеча, подумайте, что вас раздражает в вашем партнере и чем вы бесите его. Найдите условия, которые будут устраивать вас обоих, если вы хотите, чтобы отношения восстановились. Если вы чувствуете, что это необходимо, поработайте над собой, перестаньте устраивать скандалы на пустом месте.

Космический совет: перестаньте принимать решения на эмоциях.

Козерог — гороскоп на сегодня, 17 августа

Козероги, вы можете быть тем, кем хотите. Вселенная располагает к этому. В этот день вы получите все те шансы, о которых давно мечтали. Повышение на работе, путевка в отпуск, предложение руки из сердца — что еще в списке ваших желаний? Кажется, август обещает быть успешным. Но не спешите радоваться. Рассчитывать можно только на себя и свои силы.

Космический совет: настало время воплотить мечты детства.

Водолей — гороскоп на сегодня, 17 августа

Хватит отталкивать людей, Водолеи. Прекратите строить барьеры там, где и так достаточно границ. Позвольте себе открыть свое сердце для новых чувств, даже если рискуете получить травму. Звезды сулят вам настоящую любовь, поэтому не бойтесь оказаться обманутым. Впрочем, о тишине забывать тоже не стоит. Постоянные вечеринки — это тоже не для вас. Партнер должен понимать, что вы любите спокойствие.

Космический совет: откройтесь для новых отношений.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 17 августа

Откуда вы берете мотивацию, Рыбы? Из книг, фильмов или из собственной головы? С первыми двумя пунктами пора покончить. Только трудолюбие и усердие приведут вас к намеченной цели. Звезды сулят вам большой успех при условии, что вы будете много стараться. Особо ленивым не стоит рассчитывать на судьбу. Удача улыбнется только тем, кто умеет работать.

Космический совет: трудиться, трудиться и еще раз трудиться!

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа.