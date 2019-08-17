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  4. Восемь человек погибли в результате пожара в отеле в Одессе — видео с места

Восемь человек погибли в результате пожара в отеле в Одессе — видео с места

, 8:09 Видео 16

Трагедия в гостинице «Токио-Стар» произошла в ночь с 16 на 17 августа.

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Фото, видео : Odessa.online, YouTube @Bohdan Dmytruk

Восемь человек погибли в результате пожара в отеле «Токио-Стар» в Одессе в ночь с 16 на 17 августа, сообщают местные СМИ. Еще не менее десяти человек пострадали.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание началось на втором этаже и через некоторое время охватило площадь в тысячу квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники. Причины трагедии пока не установлены, ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в одесской психбольнице, в результате которого погибли шесть человек. Тогда площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

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