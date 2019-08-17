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Названа «точная» дата конца света

, 10:22 212

На Украине рассказали, когда Земля якобы может прекратить свое существование.

Фото : www.globallookpress.com © Jimmy Nelson

Земля может прекратить свое существование через 150 миллионов лет, передает Дни.ру со ссылкой на Советника главы Национального космического агентства Украины Эдуарда Кузнецова.

«Нет ничего вечного. Поэтому конец света настанет и на Земле. Но к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет. Примерно через 150 миллионов лет человечество, да и все живое на Земле исчезнет. А сама Земля еще будет существовать очень долго», — заявил Кузнецов.

Согласно его доводам, после исчезновения планеты якобы появится новая галактика. Произойдет это примерно через четыре миллиарда лет. Однако при этом ученый поспешил успокоить тем, что в ближайшее время никаких катаклизмов не ожидается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению астролога, август в России считается «страшным».

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