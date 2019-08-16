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«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»

, 18:02 Эксклюзивное интервью 161

Сергей Безбородный припомнил, что по-настоящему страшные события сотрясают Россию именно в августе и пояснил, почему.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Новодержкин, 5-tv

Неприятные, а то и страшные события могут происходить в России именно в августе из-за солнечной радиации, которая чаще всего повышается к концу лета. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил астролог Сергей Безбородный.

По словам эксперта, последний месяц лета вряд ли когда-то будет совсем безоблачным. Однако сейчас опасность россиян в каком-то смысле миновала. Пик солнечной активности спал, и теперь этого явления стоит опасаться уже в 2024 году.

«События августа нынешнего года, которые вроде как бы катастрофичные, но при этом с хорошим исходом. Имеется ввиду чудесное спасение людей на кукурузном поле. Сейчас низкий уровень солнечной активности, поэтому тот негатив, который потенциально мог происходить, он происходит в самом минимальном своем формате», — сказал Безбородный.

Под страшными событиями астролог подразумевает, например, Медный бунт, Указ о бородах Петра I, вступление России в Первую мировую войну, бомбардировку Сталинграда, начало Советско-японской войны и путч ГКЧП. Все это происходило в августе.  

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«Солнечная активность»: астролог о том, почему август считается «страшным»

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