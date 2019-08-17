Видео пожара в Одессе, где погибли восемь постояльцев отеля

В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице «Токио Стар» произошло возгорание. В результате страшной трагедии, восемь человек скончались и еще десять получили серьезные травмы. В сети появились кадры пожара, на которых видно, как спасатели пытаются потушить огонь в здании.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание началось на втором этаже отеля «Токио Стар». Всего в гостинице на момент происшествия находилось более 200 человек постояльцев и персонала. Большинство жильцов успели эвакуировать. В ликвидации пожара были задействованы 13 единиц спецтехники и 65 человек личного состава спасательной службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 270 УК Украины — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Источники утверждают — гостиница «Токио Стар» была одной из самых дешевых в Одессе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подробностях трагедии в одесском отеле.