  1. Пятый канал
  4. Видео пожара в Одессе, где погибли восемь постояльцев отеля

Видео пожара в Одессе, где погибли восемь постояльцев отеля

, 11:50 Видео 99

Еще десять человек пострадали из-за возгорания в гостинице «Токио Стар».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : YouTube / GU DSNS ODESA

В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице «Токио Стар» произошло возгорание. В результате страшной трагедии, восемь человек скончались и еще десять получили серьезные травмы. В сети появились кадры пожара, на которых видно, как спасатели пытаются потушить огонь в здании.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание началось на втором этаже отеля «Токио Стар». Всего в гостинице на момент происшествия находилось более 200 человек постояльцев и персонала. Большинство жильцов успели эвакуировать. В ликвидации пожара были задействованы 13 единиц спецтехники и 65 человек личного состава спасательной службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 270 УК Украины — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Источники утверждают — гостиница «Токио Стар» была одной из самых дешевых в Одессе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подробностях трагедии в одесском отеле.

Читайте также

+22° Днём +23°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Брак на грани распада: ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака

Последние новости

12:57
Сколько Трампу придется заплатить за Гренландию
12:42
«Берите лупу»: Рудковская продемонстрировала хейтерам свою фигуру без фотошопа
12:27
Расстроенный кражей на Кипре Виторган «спалил» роман с Нино Нинидзе
12:05
В форме и в очках. Тайские полицейские приняли на «работу» кота — видео
11:50
Видео пожара в Одессе, где погибли восемь постояльцев отеля
11:28
Криминального авторитета Огонька из Ленинграда арестовали в Москве

Сейчас читают

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с «блокадницей»
Пассажирка севшего в поле A-321 намерена судиться из-за травли в интернете
Испанцы раскритиковали ВВС страны за сближение с самолетом Шойгу

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги