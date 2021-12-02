Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

По мнению астрологов, дата рождения и соответственно знак зодиака оказывает внушительное влияние на характер человека. Одним женщинам уготовано стать хранительницами семейного очага и матерями, другие же независимые и своенравные. Астрологи составили рейтинг худших супруг по знаку зодиака и рассказали, с кем придется не сладко в семейных отношениях.

Близнецы

Женщин, рожденных под этим знаком зодиака, звезды «наградили» непостоянством и даже в какой-то степени ветреностью. Они обладают творческой натурой и склонны к актерской деятельности. Однако именно это часто и становится преградой на пути к семейному счастью. Астрологи говорят, что представительницы прекрасного пола этого знака зодиака не отягощают себя верностью и преданностью, они любят, когда ими восхищаются и с удовольствием флиртуют и заводят интрижки на стороне. При этом они хорошо разбираются в людях, так что если «сходить налево» соберется мужчина, об этом станет известно еще на этапе планирования. Кроме того, женщины, рожденные под знаком Близнецов, не имеют славы хороших хозяек, так что порядка в доме ее партнеру можно не ждать.

Лев

Женщины-Львы считаются своенравными и порой даже эгоистичными. Львицы — это женщины, не привыкшие что-то отдавать, они любят брать. И чем больше, тем лучше. Презенты должны быть дорогими, а путешествия на лучших курортах. Однако даже это совсем не гарантирует, что мужчине удастся удивить и завоевать ее сердце. Хуже, чем семейные отношения с женщиной-Львицей, может быть только развод. Представительница прекрасного пола, рожденная под знаком Льва, не упустит своего и если мужчина не будет играть по ее правилам, она сделает все, чтобы его жизнь после расставания стала невыносимой.

Скорпион

Женщины, рожденные в период с середины октября до середины ноября, славятся своей сексуальностью, соблазнительностью, притягательностью. Устоять перед их обаянием и харизмой практически невозможно. Однако, если мужчина повстречал такую женщину и влюбился, и даже больше — решил создать с ней ячейку общества, то ему не стоит рассчитывать на спокойную и стабильную семейную жизнь. Женщина, рожденная под знаком Скорпиона, любит, чтобы ей безоговорочно подчинялись и удовлетворяли ее желания. Они умеют скандалить, закатывать истерики и добиваться своего. Впрочем, скучать с такой женщиной точно не придется.

Стрелец

Женщины-Стрельцы недалеко ушли от Скорпионш. Они также желают безоговорочного подчинения от мужчины. С момента, когда она становится «женой», мужчине остается лишь выполнять указания своей супруги, потакая прихотям. Попытка отказать или воспротивиться — заставит мужчину дорого поплатиться. Вместе с тем эти женщины-Стрельцы не склонны утруждать себя уборкой по дому и готовкой ужинов. Все эти обязанности также придется взять на себя супругу.

Рыбы

На первый взгляд может показаться, что женщины, рожденные под знаком Рыб милые, ласковые и чувственные. Но после свадьбы мужчине может открыться иная сторона его супруги. Женщины-Рыбы славятся своими обидчивостью и истеричностью. Мужу такой женщины не стоит задерживаться на работе, иначе дома его будет ждать скандал и слезы. Когда у женщины-Рыбы хорошее настроение — она само чудо, но, если настроения нет — они срываются на супруге.

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