Компактный и зубастый: В США оценили развитие российского флота

Обозреватель американского портала The National Interest оценил развитие российского флота, пишет Утро.ру.

Автор статьи отмечает, что ВМФ России стремительно совершенствуется, а ставка на малые корабли полностью оправдывает себя. По его словам, флот США является полной противоположностью российскому. Пентагон делает упор на эсминцы и другие крупные корабли, при этом имея самый крупный в мире бюджет. Россия же отдает предпочтение малым кораблям и подлодкам с серьезным вооружением, в том числе крылатыми ракетам «Калибр».

«Хотя эти суда малы, они обладают серьезной огневой мощью. В последние годы корветы с Каспийского моря нанесли удар „Калибрами“ по целям в Сирии — и при этом все они никогда не покидали российских вод» , — говорится в статье.

По количеству крылатых ракет РФ пока уступает и США, и Китаю — 3,3 тысячи против 12 и 5,2 тысячи соответственно. Однако автор подчеркивает, что российский флот вполне укладывается в оборонительную доктрину страны.

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